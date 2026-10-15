"Зеленському час піти": Маск відреагував на звинувачення у відключенні Starlink

Ілон Маск / © Associated Press

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Україна має прагнути миру, інакше на неї чекають величезні людські втрати, які не принесуть жодних результатів. А Зеленському час залишити посаду.

Про це заявив мільярдер Ілон Маск у соцмережах, відреагувавши на допис про війну та вибори в Україні.

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«Сталося саме те, що я передбачав», — написав Маск.

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Він також не оминув тему Starlink. Мільярдер поділився твітом Наталії Ель Феррари, яка написала, що Ілон Маск надав Україні доступ до системи Starlink уже за кілька годин після початку вторгнення, тим самим врятувавши ситуацію на лінії фронту.

Маск також знову повторив свою попередню думку про те, що Володимир Зеленський має залишити свою посаду. Американець так прокоментував допис політичного оглядача під ніком @amuse, який написав буквально наступне:

«Зеленський дав зрозуміти, що не має наміру припиняти війну, доки Росія не буде переможена. Найбільше він побоюється того, що після закінчення війни йому доведеться зіткнутися з виборами президента. У разі поразки на нього майже напевно чекає розслідування і, найімовірніше, судове переслідування — адже 80% його попередників зазнали кримінального переслідування».

Ілон Маск додав від себе: «І бійня триває… Зеленському час піти».

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Водночас Маск не коментував порушення Росією енергетичного перемир’я Трампа та небажання країни-агресора вести перемови про завершення війни.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США та SpaceX свідомо обмежили роботу Starlink під час російської атаки на Україну. Це завадило задіяти частину дронів-перехоплювачів, через що загинули люди.

Водночас Ілон Маск запевнив, що роботу Starshield («військового пакета» Starlink) контролює Пентагон і президент США, а не його компанія.

«Starlink — це комерційна послуга, що належить компанії SpaceX і перебуває під її контролем. Використання Starlink обмежується цивільними або оборонними цілями і не може застосовуватися для наступальних військових дій, оскільки це було б недоречно для комерційної компанії», — написав Маск.

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Проблеми зі Starlink виникли на тлі тиску Вашингтона на Київ через удари по російських нафтопереробних заводах.

За даними ЗМІ, після оголошення Дональдом Трампом «енергетичного перемир’я» представники його адміністрації вимагали від українських військових і посадовців припинити ці атаки та погрожували наслідками.

Раніше Маск підтримав закиди Трампа, який звинувачує Україну в здорожчанні пального через удари по НПЗ РФ.

Напередодні президент США Дональд Трамп також заявив, що Україні потрібен новий президент. Це сталося після критики Зеленським американської домовленості щодо російського дизеля.

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