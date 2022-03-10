Зеленському не варто зустрічатися з Путіним особисто: ексголова МЗС пояснив, чому

Зеленському не варто зустрічатися з Путіним особисто: ексголова МЗС пояснив, чому

Україна має разом з країнами-союзницями стояти одним фронтом проти окупанта, сказав дипломат.

Ексголова МЗС України Володимир Огризко не радить президентові Володимирові Зеленському особисто зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним, адже це не українсько-російський конфілікт, а конфлікт цивілізацій – між демократією і тоталітаризмом.

Про це дипломат сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Щодо потенційної зустрічі Путіна і Зеленського, я б не радив нашому президенту проводити таку зустріч. З однієї причини – така зустріч має бути зустріччю скоординованої групи України і західних колег з Путіним", – пояснив Огризко.

"Ми маємо говорити не про двосторонні відносини, а про те, що є група країн, до яких я особисто зараховую США, Велику Британію, Канаду, Польщу, можливо, і Туреччину, і ми маємо одним фронтом стояти проти окупанта", – додав ексміністр.

Зустрічатися Зеленському з Путіним сам на сам – це значно слабше, значно небезпечніше, наголосив Огризко.

Нагадаємо, напередодні Зеленський вкотре запропонував Путіну провести прямий діалог.

Проте 10 березня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для зустрічі президента РФ з президентом України потрібна необхідність, задля якої треба провести підготовчу роботу.

ТСН.ua

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