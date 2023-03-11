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Зеленському петицією запропонували змінити назву Росії на Московію: що відповів президент

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Зеленському петицією запропонували змінити назву Росії на Московію: що відповів президент

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію, авторка якої Шахворостова Валерія пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія". 

Також вона пропонує замінити терміни "російський" на "московський", а "Російська Федерація" – на "Московська федерація».

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Петиція набрала понад 25 тисяч електронних підписів.

«Історичною назвою Росії є Московія. Те саме стосується державних утворень Московського князівства, Московського царства, імперії. Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI—XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва. 22 жовтня 1721 року, - тобто 301 рік тому, - московський цар Петро I проголосив Московське царство «Российской империей»», - розповіла авторка петиції.

«Назви географічних об'єктів, що використовуються в Україні, у тому числі інших країн світу, підлягають обліку та державній реєстрації спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв. Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також надання інформації щодо встановлення географічних назв для їх реєстрації визначається Положенням про Державний реєстр географічних назв, що затверджується Кабінетом Міністрів України», - відповів президент України.

Також він пояснив, що згадана вище пропозиція має також міжнародно-правові аспекти. Адже статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН розроблено та опубліковано у виданні Статистичні документи перелік країн та регіонів, що містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди, які використовуються для статистичних цілей.

«Таким чином, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. З урахуванням зазначеного я звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати»,  - резюмував Зеленський.

Додамо, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця також пропонував перейменувати Росію на Московію.

Нагадаємо, що на Харківщині село Ватутіне просять перейменувати в Залужне. Нова назва населеного пункту не стосується Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона виникла через географічне розташування села.

Також Київ "змиває" з себе нагадування про російську й радянську ідеологію: за п'ять місяців перейменовано 240 вулиць, проспектів і бульварів

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Дата публікації
Перегляди
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