"Зеленському потрібні чоловіки": депутат ЄП закликав повернути до України 800 тисяч людей

Єродепутат виступає за повернення до України тих чоловіків, які незаконно втекли за кордон під час війни.

Європа повинна допомогти Україні повернути близько 800 тис. чоловіків, які незаконно виїхали за кордон до ЄС під час війни. Усе задля того, щоб Україна перемогла у війні з Росією.

Про це депутат Європарламенту від Естонії Яак Мадісон заявив на засіданні ЄП.

"Минулого тижня ми мали честь вітати пана Зеленського у Таллінні. І він сказав дуже чітко – їм потрібні чоловіки. Їм потрібно більше чоловіків, тому що тисячі чоловіків загинули, зокрема й з українського боку", – заявив депутат.

"Але в Європі у нас є майже 800 тисяч чоловіків, які нелегально порушили закони України та втекли з України. І нам треба допомогти Україні повернути цих чоловіків, а також допомогти з військовою допомогою, щоб вони не гинули, а воювали за Україну і виграли цю війну", – наголосив Мадісон.

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Нагадаємо, під час візиту до Естонії 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що військовозобов'язані чоловіки, які незаконно виїхали за кордон під час війни, повинні якщо не воювати, то працювати і сплачувати податки до бюджету.

Однак прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що ті, хто перебуває в цій країні і дотримується правил, не будуть відправлені до України.

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