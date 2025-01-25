Зеленському сьогодні — 47 років: цікаві факти про президента

Зеленський вже увійшов до історії. Адже керує країною у найскладніші для України часи за всю історію.

Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 47 років. Володимир Олександрович став наймолодшим президентом в історії України.

ТСН.ua зібрав цікаві факти з життя президента.

Дитинство

Народився майбутній президент 25 січня 1978 року у Кривому Розі. До першого класу він пішов у монгольському місті Ерденет. Там Зеленський прожив разом з батьками чотири роки.

Згодом вони повернулися до Кривого Рогу, а маленького Володимира віддали до місцевої гімназії № 95. Там, зі слів рідних, він брав ативну участь у самодіяльності та любив привертати до себе увагу.

Навчання Зеленського в університеті

1995 року Володимир Зеленський вступив до Київського національного економічного університету за спеціальністю "Правознавство", де здобув кваліфікацію юриста.

1997 року разом з друзями він створив команду КВК "95-й квартал", де сам Зеленський був капітаном й автором.

У своєму творчому доробку Зеленський має 10 повнометражних ігрових фільмів. Він - володар понад 30 нагород Національної телевізійної премії України "Телетріумф". Є також володарем премій і лауреатом багатьох міжнародних кіно-, телефестивалів і медіафорумів.

Одруження з Оленою

9 вересня 2003 року Володимир Зеленський одружився з майбутньою першою леді Оленою Кіяшко після семи років стосунків.

Вони навчалися в одній школі, але познайомились тільки тоді, коли Зеленський вступив до університету.

2008 року у них народилася донька Саша, а 2013-го— син Кирило.

Фото: Associated Press

Володимир Зеленський разом з дружиною під час візиту до Франції

Президентство

21 квітня 2019 року Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня того ж року склав присягу перед народом України.

У травні 2022 року українського лідера помістили на обкладинку американського журналу Time.

Фото: Times

Зеленський з'явився на обкладинці травневого випуску журналу Time

Крім того, видання включило Зеленського у список найвпливовіших людей світу.

Financial Times навіть порівняв президента із легендарним британським прем’єром Уїнстоном Черчіллем.

У жовтні 2023 року журнал Time знову присвятив обкладинку та головну статтю президенту України. На обкладинці розмістили цитату Зеленського: "Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я". А у самій статті йшлося про те, з якими труднощами зіткнувся Зеленський, щоб утримати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні.

Найкращі слова, які характеризують Зеленського, написали в одному з матеріалів CNN: "Якщо колись якийсь лідер уособлював свою націю, то це Володимир Зеленський. Непохитна, зухвала, цивільна особа вимушена одягнути зелену військову форму..." – йдеться в матеріалі CNN.

Пережив понад 10 замахів на життя

За даними іноземних ЗМІ, від 24 лютого 2022 року Зеленський пережив понад 10 замахів на своє життя з боку Росії. За інформацією джерела, принаймні двом спробам вдалося запобігти завдяки розвідувальній інформації США, яку надав очільник ЦРУ Вільям Бернс (за часів президентства Джо Байдена) під час свого візиту до української столиці, вказувало видання The Independent.

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