Зеленському треба налагодити стосунки з Трампом, щоб урятувати Україну – WP

Конфлікт із Трампом може стати для Зеленського найсерйознішим викликом від початку вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Щоб врятувати свою країну, президент України Володимир Зеленський сподівається налагодити стосунки із президентом США Дональдом Трампом після того, як вони цього тижня публічно зіпсувалися.

Про це пише The Washington Post із посиланням на українські джерела.

"Ця ворожнеча може стати для Зеленського найсерйознішим викликом від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року. В особі Трампа йому доведеться мати справу з людиною, яка відома своєю образливістю. Це ускладнює завдання Києва досягти мирної угоди, яка гарантує Україні безпеку, суверенітет і економічні можливості для відновлення, особливо з огляду на те, що Путін досі не відмовився від наміру захопити всю Україну", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що слова Трампа про Зеленського як про "диктатора", який "розв'язав війну", і його відмова від критики Путіна підірвали довіру Києва до мирного процесу. А відповідь Зеленського, що Трамп потрапив у створений Росією "бульбашку дезінформації", лише посилив сварку.

Аналітики та українські депутати, з якими розмовляли журналісти, наголосили, що від того, чи зможе Зеленський відновити відносини з Трампом, залежатиме майбутнє України.

"Незалежно від обставин, ми не в тому становищі, щоб сваритися з Трампом. Нам потрібно бути мудрішими. Необхідно заслужити довіру та повагу Трампа, і це зараз вкрай складно, але не неможливо", – заявив голова українського парламентського комітету із зовнішньої політики Олександр Мережко.

Іванна Клімпуш-Цинцадзе, депутат і голова Комітету ВР з євроінтеграції, заявила, що Зеленському не слід було реагувати на провокаційні заяви Трампа про "рейтинг у 4%", тому що "коли на карту поставлена ​​твоя країна, ти не думаєш про свої рейтинги".

У Раді деякі представники опозиції звинуватили Зеленського в "нездатності підготуватися до повернення Трампа" до Білого дому. За їхніми словами, Києву потрібно було подбати про це раніше, налагодити контакти з республіканцями, заслужити на їхню довіру та відстоювати перед ними інтереси України.

"Офісу Зеленського майже неможливо надолужити провал комунікації зараз. Будь-які словесні атаки на Трампа зараз абсолютно контрпродуктивні", — сказав Володимир Ар'єв, депутат від опозиційної партії "Європейська солідарність".

Водночас Олександр Мережко не втрачає надію на зміну ситуації на позитивний бік. За його словами, українські чиновники мають продовжувати відстоювати свою позицію в оточенні Трампа — від релігійних груп, включно з євангелістами, до військово-промислового комплексу.

"Чим більше таких каналів — офіційних і неофіційних — націлених на Трампа та його виборців, тим краще", — наголосив голова зовнішньополітичного комітету ВР.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портніков вважає, що Трамп вирішив зробити Зеленського винним у провалі своєї нереалістичної миротворчої місії. У цій ситуації поки що залишається незрозумілим лише одне — як президент США має намір далі будувати відносини з Кремлем.

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