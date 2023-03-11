Зеленському вдруге відмовили у виступі на "Оскарі": Кулеба назвав заборону "прикладом лицемірства"

Голова МЗС України розкритикував такі дії топменеджерів кінопремії.
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "прикладом лицемірства" заборону виступу президента Володимира Зеленського на гала-церемонії "Оскар".
Про це повідомляє німецьке видання BILD.
Кулеба різко розкритикував такі дії топменеджерів кінопремії "Оскар". Голова українського МЗС наголосив, що зараз Зеленський бореться "у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової".
"Я думаю, якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, видання Variety із посиланням на власні джерела пише, що Американська кіноакадемія відмовила Володимиру Зеленському у виступі на найпрестижнішій кінопремії "Оскар". Минулого року президенту теж не дозволили виступати на кінопремії.
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