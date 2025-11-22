Зеленському висунули ультиматум щодо підписання “мирної угоди”: шокувальні деталі від The Guardian

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями. У бік українського лідера пролунали погрози: якщо Київ не підпише її, то в майбутньому зіткнеться з набагато гіршою угодою.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання наголошують, що напередодні міністр армії США Ден Дрісколл провів брифінг для послів країн НАТО після переговорів із Зеленським у Києві та телефонної розмови з адміністрацією Білого дому.

“Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше”, - переказав один з присутніх слова Дрісколла.

Зазначається, що кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди та те, як США вели переговори з Кремлем, не інформуючи союзників.

«Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт «у вас немає карт»», – сказало джерело, маючи на увазі заяву Трампа про те, що у Зеленського немає карт.

Дрісколл, якого нещодавно призначили спецпредставником щодо України, відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи відповідає запропонована угода плану з 28 пунктів, опублікованому у пресі.

«Деякі речі мають значення, деякі — лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення», - сказав він, за даними джерела.

The Guardian наголошує, що оголошення планів США на початку цього тижня здивувало інших союзників України, яких тримали в невідомості щодо змісту та формату плану. У Європі існує занепокоєння, що РФ мала занадто великий вплив на переговори щодо цього проєкту угоди.

Втім, кажуть джерела, Дрісколл захищав це, наголошуючи на тому, що “Президент Трамп хоче миру зараз”.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, яка також була присутня на зустрічі, повідомила іншим дипломатам, мовляв, хоча умови угоди є суворими для України, у неї немає іншого вибору, окрім як погодитися з ними або зіткнутися з гіршим у майбутньому.

«Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою», – наголосила вона.

Дипломатка також заявила, що Трамп дотримується «агресивних термінів» для узгодження угоди. З її слів, йдеться про «абсолютно вражаючі темпи дипломатичної діяльності». Також вона сказала, що ця дипломатія була «найамбітнішою», яку вона бачила за свою кар’єру на дипломатичній службі.

На запитання, чому Київ має бути змушений відмовитися від території на сході, яку російські війська не можуть захопити вже 11 років, американська чиновниця заявила, що угода «була вигідною для України».

Нагадаємо, The Times наголошує на тому, що Зеленський знову опинився під тиском президента США Дональда Трампа. Американський “мирний план” з 28-пунктів, який цього тижня просочився у ЗМІ, дуже перекошений на користь агресорки Російської Федерації. Одна, Трамп переконаний, що швидше і доцільніше тиснути на Зеленського, а не на “фюрера” РФ Володимира Путіна, щоб припинити війну.

Зауважимо, ввечері 21 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо "мирного плану". Він наголосив, що зараз тиск на Україну є найважчим, а держава опинилася перед дуже складним вибором.