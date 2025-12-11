Зеленському зробили важливе попередження після розмови Мерца з Трампом: подробиці

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив деталі переговорів з президентом США Дональдом Трампом щодо припинення вогню в Україні. За словами Мерца, дискусія пройшла в «досить жорстких тонах», а ключовим питанням залишаються територіальні поступки та гарантії безпеки для Києва.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Ми обидва дуже тісно контактуємо з президентом Зеленським, з нашими європейськими партнерами, а також з президентом Трампом», — наголосив Мерц.

Чи загрожує «мир над головою» України

Канцлер застеріг, що будь-який мирний план має ухвалюватися Києвом і українським народом, а не нав’язуватися ззовні.

«Було би помилкою тиснути на українського президента, щоб він уклав угоду, яку його народ не може підтримати після чотирьох років страждань і смертей», — підкреслив Мерц.

Він також зазначив, що Кремль затягує переговори, а війна триває, зокрема проти цивільних українців.

Мерц повідомив, що мирну пропозицію наразі редагують, а наступні переговори з американським урядом очікуються протягом вихідних. Потім, можливо, відбудеться зустріч у Берліні за участю європейських лідерів.

«Ми чітко дали зрозуміти Трампу, що рішення щодо можливих територіальних поступок мають ухвалювати український президент і народ», — додав німецький канцлер.

Яка позиція Європи

Мерц наголосив, що Європа прагне припинення вогню з надійними гарантіями безпеки, щоб забезпечити довгострокову життєздатність та захист європейських інтересів. «Жодного миру, нав’язаного над головами Європейського Союзу та НАТО, не буде», — зазначив він.

Канцлер також висловив оптимізм, що спільна робота зі США та європейськими партнерами дозволить досягти прогресу найближчими днями.

Нагадаємо, в середу, 10 грудня, лідери Франції, Німеччини та Великої Британії обговорили з Трампом спільні зусилля для завершення війни в Україні. В адміністрації французького президента повідомили, що інтенсивна робота над узгодженням позицій щодо мирного плану для України буде продовжена найближчими днями.