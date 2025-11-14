Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та керівництві держкомпаній після проведення перевірок

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром, зосередивши увагу на трьох ключових темах: відновлення енергетики, соціальна підтримка населення та масштабний аудит держкомпаній.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Енергетика: ремонтні бригади працюють цілодобово

Ключовим питанням стала ситуація з відновленням областей після російських ударів. Президент наголосив на інтенсивній роботі ремонтних бригад, які «майже в цілодобовому режимі» відновлюють пошкоджені об’єкти.

Реклама

«Резерв обладнання збільшуємо, і постійно триває робота з партнерами щодо цього. Всюди, де це потрібно, майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені необхідні ресурси,» — зазначив Зеленський.

Старт нової «зимової підтримки» для мільйонів українців

Особлива увага була приділена соціальному захисту. Завтра, 15 листопада, стартує нова урядова програма зимової підтримки для громадян. Урядовці найближчим часом представлять усі деталі.

Віцепрем’єрка Юлія Свириденко доповіла про виконання програм підтримки прифронтових та прикордонних громад.

Минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 мільйонів українців.

На цю зиму передбачається не менший обсяг допомоги.

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Масштабний аудит держкомпаній: результати — до антикорупційних органів

Найрезонанснішим рішенням стало доручення про оперативний аудит у державних компаніях. Президент вимагає не лише прискорених перевірок, але й негайної передачі всіх матеріалів до правоохоронних та антикорупційних органів.

«Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована,» — підкреслив Зеленський.

Реклама

За результатами цих перевірок будуть ухвалені кадрові рішення. Президент також доручив оперативно інформувати ключових міжнародних партнерів України про результати аудиту та відповідні рішення.

Кадрові зміни: нові міністри енергетики та юстиції

На завершення наради було обговорено кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

Прем’єр-міністр України найближчим часом має запропонувати кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.

Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Це рішення сигналізує про майбутні ротації в уряді, які мають забезпечити більшу ефективність та прозорість у критично важливих секторах.

Що передувало

Раніше Свириденко зробила подання на звільнення двох міністрів: Світлани Гринчук та Германа Галущенка.

Реклама

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої під час операції «Мідас».

За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали «Шлагбаум».

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».

Згодом Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністерки енергетики України, подала заяву про звільнення.