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Зеленський анонсував можливу розмову з Трампом на саміті НАТО
Команди українського та американського президентів завершують узгодження деталей.
Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24−25 червня в Гаазі.
Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю Sky News.
«Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємося зустрітися», — відповів він на запитання журналіста щодо того, чи планує зустрітись з Трампом у ході саміт НАТО.
На уточнювальне запитання, чи погоджена ця зустріч, Зеленський відповів, що команди проговорюють час.
Також, як повідомило AFP високопоставлене джерело в Офісі президента, «команди завершують узгодження деталей». За даними джерела, переговори заплановані на «ранню другу половину дня» в Нідерландах і будуть зосереджені на санкціях проти Росії та закупівлі зброї для Києва.
Вашингтон наразі про цю зустріч не повідомляє.
Саміт НАТО триватиме в Гаазі протягом 24-25 червня.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що в пррєкті підсумкового документа саміту НАТО відсутня згадка про перспективу вступу України до Альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.