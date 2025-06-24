Зеленський анонсував можливу розмову з Трампом на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24−25 червня в Гаазі.

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю Sky News.

«Так, я планую. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команди працюють, так, але ми збираємося зустрітися», — відповів він на запитання журналіста щодо того, чи планує зустрітись з Трампом у ході саміт НАТО.

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На уточнювальне запитання, чи погоджена ця зустріч, Зеленський відповів, що команди проговорюють час.

Також, як повідомило AFP високопоставлене джерело в Офісі президента, «команди завершують узгодження деталей». За даними джерела, переговори заплановані на «ранню другу половину дня» в Нідерландах і будуть зосереджені на санкціях проти Росії та закупівлі зброї для Києва.

Вашингтон наразі про цю зустріч не повідомляє.

Саміт НАТО триватиме в Гаазі протягом 24-25 червня.

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Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що в пррєкті підсумкового документа саміту НАТО відсутня згадка про перспективу вступу України до Альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.