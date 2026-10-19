Зеленський анонсував можливу зустріч із представниками Трампа: назвав конкретні дні

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова зустріч з американськими переговорниками може відбутися вже у вівторок, 20 жовтня, або середу, 21 жовтня. Українська сторона отримала від США сигнал про готовність продовжити переговори щодо завершення війни.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю NBC News.

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«Моя переговорна група отримала сигнал під час прямих переговорів з американською переговорною групою про те, що вони хочуть зустрітися. Я одразу погодився і сказав, що не потрібно чекати», — розповів Зеленський.

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За словами президента, Україна готова прийняти американських представників. Однак якщо вони не матимуть можливості приїхати до Києва, зустріч може відбутися в одній із європейських країн.

Глава держави наголосив, що прагне провести переговори якомога швидше, попри складну ситуацію та проблеми в енергетичній сфері.

Коли можуть відбутися переговори

Зеленський повідомив, що українська та американська переговорні групи найближчим часом мають провести додаткові консультації щодо організації зустрічі.

«Тож ми готові до зустрічі, і я думаю, що у вівторок, можливо, у середу, у нас буде можливість зустрітися в будь-якому разі», — заявив президент.

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Водночас остаточні дата та місце переговорів поки не визначені.

Зеленський також наголосив, що навіть тимчасове припинення вогню може стати важливим етапом на шляху до завершення війни.

«Ми знаємо, що… найважливіше — це зупинити війну. Будь-яке перемир'я дуже важливе як один із кроків у цьому процесі», — зазначив він.

Нагадаємо, 18 жовтня Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили результати переговорів української та американської команд у Флориді та подальші дипломатичні кроки.

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