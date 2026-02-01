Зеленський анонсував наступні переговори в ОАЕ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Наступний раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбудеться 4 та 5 лютого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни», — заявив він.

Що відомо про переговори в ОАЕ

Білому дому знадобилося кілька місяців, щоб переконати Київ і Москву погодитися на тристоронній формат переговорів. Основу для зустрічі в Абу-Дабі заклали переговори Трампа із Зеленським у Давосі, а також чотиригодинна зустріч спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Переговори тривали два дні. Американські посередники проводили окремі та спільні зустрічі з делегаціями Росії й України, а також відбулися прямі переговори між російською та українською сторонами без участі США.

За словами американських посадовців, під час переговорів обговорювалися всі ключові питання: територіальні вимоги Росії на Донбасі, статус Запорізької АЕС, а також кроки з деескалації, необхідні для недопущення відновлення війни. Атмосферу зустрічей у Вашингтоні охарактеризували як конструктивну та взаємоповажну.

Після завершення переговорів президент Зеленський назвав їх конструктивними та повідомив, що основною темою стали можливі параметри припинення війни. Водночас українські посадовці наголошують, що остаточні висновки робити зарано, оскільки залишається невизначеність щодо реальної готовності Кремля до миру.

Після останнього візиту Віткоффа до Москви помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив позицію Кремля: «Досягнення довгострокового врегулювання неможливе без вирішення територіального питання».

Київ хоче негайного припинення бойових дій. Москва наполягає, що угода повинна бути укладена до того, як вона розгляне можливість паузи в боях.