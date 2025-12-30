Зеленський анонсував нові переговори щодо миру на найвищому рівні

Володимир Зеленський / © Associated Press

Зустріч представників країн «Коаліції охочих» відбудеться найближчим часом і заланована на 3 січня в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

«Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня в Україні», — зазначив глава держави.

За його словами, після цієї зустрічі запланована розмова «Коаліції охочих» вже на рівні лідерів. Вона запланована на 6 січня у Франції.

«Вдячний команді президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах. Сьогодні наші команди спілкувались, і зараз обговорили з Рустемом подальші кроки та акценти в перемовинах. Жодного дня не втрачаємо», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий уже найближчими тижнями.