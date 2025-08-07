ТСН у соціальних мережах

Політика
529
1 хв

Зеленський анонсував нові удари по Росії: «баланс стає більш привабливим»

Зеленський провів нараду стосовно дипстрайків та отримав доповіді про масштаб уражень у Росії.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду стосовно дипстрайків, де отримав доповіді про масштаб уражень у Росії, зазначивши, що баланс між українськими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями «стає більш привабливим для України», і що визначено пріоритети для дипстрайків і оборонних виробництв.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

«Провів нараду щодо дипстрайків — наших цілком справедливих відповідей на російські удари. Доповідали ЗСУ, СБУ, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме — про масштаб уражень у росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора. Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями», — написав він.

Зеленський наголосив: «Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат».

«Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами!» — підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що настав час завершувати війну і натякнув на важливі зустрічі.

