Зеленський анонсував нову тристоронню зустріч з США та РФ: дата, місце та головна тема переговорів

Нова тристороння зустріч Україна-США-РФ може відбутись вже наступного тижня / © ТСН.ua

Наступний етап тристоронніх переговорів за участю делегацій України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації може відбутися вже наступного тижня. Американська сторона вже виступила з відповідною пропозицією.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 10 березня.

Де та коли відбудеться зустріч

Відповідаючи на запитання щодо точного місця та часу проведення наступного раунду перемовин, голова держави зазначив, що зустріч очікується наступного тижня, проте остаточний формат ще може змінитися.

Щодо локації, то переговори, найімовірніше, відбудуться у Європі.

«Зустріч може бути в Швейцарії або в Туреччині, я сумніваюсь, що буде в Еміратах», — зазначив Зеленський.

Головні теми переговорів щодо завершення війни

За словами президента, порядок денний залишається незмінним, проте ключовий акцент буде зроблено на двох конкретних питаннях. Перш за все, сторони обговорюватимуть продовження процесів обміну. Другою, не менш важливою темою, стане підготовка до безпосередньої зустрічі на найвищому рівні — на рівні лідерів держав.

Зеленський наголосив, що без залучення перших осіб досягти реальних результатів у ключових питаннях, зокрема щодо територій, буде неможливо.

«Бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій, я не бачу без рівня лідерів, що буде результат», — підсумував президент.

Нагадаємо, Туреччина підтвердила свою готовність виступити майданчиком для наступного етапу переговорів у тристоронньому форматі для України з РФ та США. Президент України після розмови зі своїм турецьким колегою висловив сподівання, що такий формат діалогу принесе конкретні дипломатичні результати.