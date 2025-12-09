Зеленський анонсував новий крок у переговорах: документи для США вже готові

Володимир Зеленський / © ТСН

Україна найближчим часом передасть до Сполучених Штатів доопрацьовані документи, що стосуються можливих кроків для завершення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, сьогодні українська сторона вже обговорила з переговорною командою результати зустрічей у Лондоні, які відбулися напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів. Такий формат був погоджений лідерами напередодні.

Президент підкреслив, що робота над усіма компонентами можливих рішень для встановлення миру триває у дуже активному режимі. Українські та європейські пропозиції вже суттєво просунуті, і Київ готується представити їх американській стороні.

“Разом з партнерами у США ми прагнемо зробити можливі кроки максимально ефективними та реалізованими якнайшвидше. Ми зацікавлені в справжньому мирі й постійно перебуваємо на зв'язку з Америкою”, — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що подальший прогрес у переговорах залежить від готовності Росії робити реальні кроки для припинення кровопролиття та недопущення нової ескалації.

“Най найближчим часом ми будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати”, — додав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий мирний план, представлений американською стороною, зазнав змін. Порівняно з попередніми версіями кількість пунктів зменшилася від 28 до 20.