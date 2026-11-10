Зеленський заявив про новий пакет допомоги / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії. Там він зустрінеться з прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями. Також запланована аудієнція у короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.

Про це повідомив український лідер.

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«Головне — це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України — сильний оборонний пакет від Данії», — написав він.

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Зеленський подякував Данії за підтримку та конкретні рішення, адже країна від перших днів повномасштабної війни поруч з Україною і залишається одним із найнадійніших партнерів.

Що отримає Україна

Як повідомляє DR, Данія оголосила про новий пакет військової допомоги на 4,8 мільярда данських крон. Це приблизно 643 мільйони євро. Про це заявив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після засідання Комітету з питань зовнішньої політики.

Крім того, Копенгаген надасть додаткову допомогу у вигляді надзвичайної грантової підтримки розміром 150 мільйонів крон (20 мільйонів євро) для енергетичного сектору України.

«Ми б хотіли скористатися сьогоднішнім днем, коли Зеленський перебуває з візитом, щоб на практиці продемонструвати, що ви можете розраховувати на підтримку Данії», — зазначив данський посадовець.

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Він підкреслив необхідність збереження значної військової підтримки, щоб Україна мала «максимально сильну позицію».

Допомога для України — останні новини

Іспанія надає Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро. Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром країни Педро Санчесом 5 листопада. Лідери обговорили наповнення пакета та найактуальніші оборонні потреби України.

Однак Італія досі не визначила дату відправлення 13 пакету військової допомоги Україні, хоча він уже підготовлений. Через неодноразові перенесення терміни передавання військової підтримки залишаються невизначеними. Востаннє Італія відправляла військову допомогу Україні близько десяти місяців тому. Спочатку нового пакету очікували в липні, згодом його передавання перенесли на вересень.

Володимир Зеленський відповів, чи може Україна після перемоги демократів на проміжних виборах у США отримати новий пакет допомоги — перший після тривалої паузи від квітня 2024 року. На його думку, Україна має домагатися отримання коштів і працювати над новим пакетом допомоги від США. Він нагадав, що Штати раніше зупинили надання Україні 16 мільярдів доларів.

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