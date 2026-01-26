Зеленський анонсував новий раунд тристоронніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

Реклама

Тристороннія зустріч щодо завершення війни в Україні готується до нового раунду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Президент наголосив, що Україна буде максимально підготовлена до обговорення всіх питань на наступній зустрічі трьох сторін, яка попередньо запланована на неділю, 1 лютого.

Реклама

«Те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу, є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз в неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч», — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна завжди стоїть на боці миру, а відповідальність за те, що війна триває, лежить на Росії. «Україна буде максимально підготовлена по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру. І єдиний, через кого ця війна досі триває — Росія», — заявив він.

Зеленський також звернув увагу на важливість реальних результатів дипломатії та ефективного тиску на агресора. «Потрібні реальні результати дипломатії, щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою, відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен. Саме тиск, його наслідки, результат санкцій, результат блокування російських операцій — все це працює на зупинення війни».

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку України: «Треба, щоб партнери про це не забували. Я дякую всім, хто з Україною. Дякую всім, хто нам допомагає».

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер 22 січня ввечері доставлять до Москви проєкт мирної угоди. Американські посадовці планують обговорити з Володимиром Путіним 20-пунктний план щодо припинення війни, який, за їхніми словами, вже готовий більш ніж на 90%.

Перед поїздкою до Росії Віткофф повідомив про наступний етап переговорів, який відбудеться в Абу-Дабі, столиці ОАЕ, після завершення зустрічей у Москві.

Він зазначив, що процес переговорів наближається до фінальної стадії. За його словами, командам вдалося досягти значного прогресу і вирішення конфлікту вже близьке.