Зеленський анонсував новий раунд тристоронніх переговорів і відповів на закиди Трампа

Президент України Володимир Зеленський розраховує на проведення чергового раунду переговорів за участю України, РФ та США вже наступного тижня.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The New York Times.

Очікування від нового раунду

За словами глави держави, тристоронні переговори мали відбутися в ОАЕ минулої п’ятниці, проте графік змістився через його поїздку на фронт. Попри пропозиції США щодо альтернативних форматів (лише між Україною та РФ), Зеленський наполягає на залученні американської сторони.

«Я думаю, що це буде наступного тижня, якщо ми серйозно налаштовані продовжувати ці переговори», — зазначив президент.

Реакція на заяви Трампа

Журналісти NYT попросили Зеленського прокоментувати нещодавні слова Дональда Трампа для Politico, де той назвав українського президента «перешкодою для миру», стверджуючи, що Путін нібито готовий до угоди.

Дипломатична виваженість: Зеленський зустрів ці закиди з іронією, зауваживши, що коріння війни та особа агресора є очевидними для всього світу.

Комунікація з оточенням Трампа: водночас президент України позитивно оцінив роботу спецпосланника Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, відзначивши їхні зусилля у пошуку компромісів.

Ключові тези

Україна прагне тристороннього формату (Україна–РФ–США) для забезпечення реальних гарантій.

Зеленський ігнорує особисті випади, фокусуючись на конструктивній роботі з представниками нової адміністрації США.

Наступні сім днів можуть стати вирішальними для розуміння серйозності намірів сторін щодо завершення гарячої фази війни.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме переговори, коли США будуть готові працювати так, як домовлялися.