Зеленський анонсував обмін полоненими найближчим часом

Володимир Зеленський

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії було проведено переговори щодо посередництва цієї країни в обміні полоненими між Росією та Україною.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю ICTV у загальнонаціональному телемарафоні.

За його словами, повернення з російського полону українських військових було одним із питань, які піднімалися на зустрічах.

«Дуже надіємося, що буде можливість у нас ще одного обміну впродовж місяця», — сказав він.

При цьому Володимир Зеленський не став забігати наперед і утримався від подробиць.

«Все це непросто, заздалегідь складно казати, тому що потім може зірватися. Тому без деталей», — наголосив український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав несподіване турне країнами Перської затоки. Головною темою стала оборонна пропозиція: Київ готовий ділитися досвідом перехоплення дронів в обмін на дефіцитні американські ракети ППО.

Після прибуття до Саудівської Аравії українськи лідер повідомив про важливу домовленість щодо оборонної співпраці. Сторони об’єднують зусилля проти спільних загроз, зокрема ударів дронів та балістики.