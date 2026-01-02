ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

Зеленський анонсував оновлення ДБР

Президентський законопроєкт, який регулюватиме роботу цього правоохоронного органу, уже найближчим часом буде внесено на розгляд до парламенту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення у Державному бюро розслідувань, які будуть закріплені законодавчо.

Про це він написав у п’ятницю, 2 січня, у своєму офіційному Telegram-каналі.

«Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань», —йдеться у дописі.

За його словами відповідний законопроєкт уже найближчим часом буде внесено на розгляд до парламенту.

«Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту», — додав президент.

Володимир Зеленський не уточнив у своєму повідомленні, які саме зміни плануються під час оновлення ДБР.

Нагадаємо, цього ж дня Володимир Зеленський повідомив, що в Офісі президента опрацьовують питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатимуться відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie