Зеленський анонсував оновлення ДБР

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення у Державному бюро розслідувань, які будуть закріплені законодавчо.

Про це він написав у п’ятницю, 2 січня, у своєму офіційному Telegram-каналі.

«Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань», —йдеться у дописі.

За його словами відповідний законопроєкт уже найближчим часом буде внесено на розгляд до парламенту.

«Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту», — додав президент.

Володимир Зеленський не уточнив у своєму повідомленні, які саме зміни плануються під час оновлення ДБР.

Нагадаємо, цього ж дня Володимир Зеленський повідомив, що в Офісі президента опрацьовують питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатимуться відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень.