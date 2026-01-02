- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 329
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський анонсував оновлення ДБР
Президентський законопроєкт, який регулюватиме роботу цього правоохоронного органу, уже найближчим часом буде внесено на розгляд до парламенту.
Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення у Державному бюро розслідувань, які будуть закріплені законодавчо.
Про це він написав у п’ятницю, 2 січня, у своєму офіційному Telegram-каналі.
«Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань», —йдеться у дописі.
За його словами відповідний законопроєкт уже найближчим часом буде внесено на розгляд до парламенту.
«Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту», — додав президент.
Володимир Зеленський не уточнив у своєму повідомленні, які саме зміни плануються під час оновлення ДБР.
Нагадаємо, цього ж дня Володимир Зеленський повідомив, що в Офісі президента опрацьовують питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатимуться відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень.