- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 3923
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський анонсував переговори із США: хто увійде у делегацію від України
Президент Володимир Зеленський анонсував нові ключові переговори й повідомив, хто представлятиме Україну.
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про підготовку до перемовин із Сполученими Штатами, які відбудуться найближчим часом.
За його словами, Україна направить на зустріч високопоставлену делегацію.
До складу делегації увійдуть:
начальник Генерального штабу Андрій Гнатов,
представники Міністерства закордонних справ,
секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров,
представники української розвідки.
“Скоро будуть перемовини. Там будуть наші представники — начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров та наша розвідка”, — зазначив Зеленський.
Крім того, Зеленський повідомив, що глова Офісу президента Андрій Єрмак у п’ятницю, 28 листопада, подав заяву про відставку.
Нагадаємо, Вашингтон засекретив новий мирний план навіть від ЄС. За інформацією Politico, США “відсторонили” Європу від роботи над документом.