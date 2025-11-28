ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Зеленський анонсував переговори із США: хто увійде у делегацію від України

Президент Володимир Зеленський анонсував нові ключові переговори й повідомив, хто представлятиме Україну.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про підготовку до перемовин із Сполученими Штатами, які відбудуться найближчим часом.

За його словами, Україна направить на зустріч високопоставлену делегацію.

До складу делегації увійдуть:

  • начальник Генерального штабу Андрій Гнатов,

  • представники Міністерства закордонних справ,

  • секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров,

  • представники української розвідки.

“Скоро будуть перемовини. Там будуть наші представники — начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров та наша розвідка”, — зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський повідомив, що глова Офісу президента Андрій Єрмак у п’ятницю, 28 листопада, подав заяву про відставку.

Нагадаємо, Вашингтон засекретив новий мирний план навіть від ЄС. За інформацією Politico, США “відсторонили” Європу від роботи над документом.

