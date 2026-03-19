Зеленський анонсував переговори у США: хто в складі української делегації

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Українська делегація відправилася до США, де в суботу, 21 березня, проведе переговори.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у четвер, 19 березня.

За його словами, Україна отримала сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда — саме політична частина переговорної групи — уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки», — повідомив український президент.

Зеленський зазначив, що обговорив зміст майбутніх переговорів з представниками української делегації Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим і Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця.

«Наш пріоритет — зробити все для можливості достойного миру. І я дякую всім, хто із цим допомагає», — додав президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про можливе поновлення тристоронніх переговорів за участю Києва, США та Росії щодо закінчення війни вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що мирний процес щодо війни в Україні, який просувають США, опинився під загрозою зриву. Серед причин називають зниження інтересу президента США Дональда Трампа до цієї теми, а також війну з Іраном, яка відволікла увагу Вашингтона.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 19 березня заявив, що переговори про завершення війни між РФ та Україною наразі на «ситуативній» паузі. Він сказав, що Москва очікує відновлення тристоронніх зустрічей, щойно США, як посередник, узгодять свій графік і зможуть приділити більше часу українським справам.