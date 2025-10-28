ТСН у соціальних мережах

Зеленський анонсував роботу з ЄС щодо плану завершення війни: що обговорюватимуть

План має бути коротким і спрямованим на швидке припинення вогню, без надмірних деталей.

Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю або суботу радники України та ЄС зустрінуться для обговорення ключових рис плану завершення війни.

Про це голова держави заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем у вівторок, передає “Інтерфакс

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", – сказав Зеленський.

Раніше, 27 жовтня, Зеленський зазначив, що Україна та європейські лідери працюватимуть над планом припинення вогню протягом тижня або десяти днів. За його словами, план має бути коротким і без надмірних деталей, аби спростити реалізацію.

Також нагадаємо, що минулого тижня Зеленський та лідери країн Євросоюзу підтримали позицію президента США Дональда Трампа про необхідність негайного припинення бойових дій. Згідно з їхнім баченням, поточна лінія фронту може стати основою для початку мирних переговорів.

За даними Bloomberg, європейські країни спільно з Україною готують 12-пунктову пропозицію для завершення війни, яка передбачає припинення бойових дій за поточними лініями.

