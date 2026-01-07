Зеленський анонсував переговори зі США про найскладніші питання мирного плану

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський анонсував чергову сесію переговорів із представниками президента США Дональда Трампа. Будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни.

Про це глава держави написав у Мережі.

Секретар РНБО Рустем Умєров зробив 7 січня першу доповідь щодо роботи української переговорної команди у Франції. Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками американського президента, яка стане вже третьою за два дні.

«Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме — питання щодо Запорізької атомної станції і територій«, — уточнив Зеленський.

Окрім того, він доручив українській команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні з іншими державами Європи та США.

«Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів — чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну», — акцентував президент.

За підсумками дня він чекає на детальну доповідь від української переговорної команди. Державу 7 січня на зустрічах представлятимуть Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника ОП Сергій Кислиця, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник керівника ОП Олександр Бевз.

Що відомо про зустріч представників України та США в Парижі?

Нагадаємо, 6 січня в Парижі Зеленський зустрівся зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для обговорення конкретних кроків до справедливого миру. Ключовими темами стали результати засідання «коаліції охочих», де підписали декларації про розгортання багатонаціональних сил та моніторинг припинення вогню. Сторони також узгодили участь США у відбудові України та продовжили роботу над «базовою рамкою» для завершення війни, яка містить безпекові гарантії. 7 січня делегації продовжать фіналізацію документів, що мають юридично закріпити захист України від нової агресії.

Віткофф та Кушнер за підсумками 10-годинних переговорів у Парижі заявили про завершення підготовки протоколів безпеки для України. Віткофф анонсував «угоду про процвітання», яка має стати найамбітнішим планом економічного відновлення в історії післявоєнних конфліктів.

Віткофф також повідомив, що найскладнішим етапом переговорів з Україною залишається питання територій, щодо якого сторони шукатимуть компромісів під час продовження перемовин 7 січня, щоб сформувати остаточну рамку врегулювання війни.