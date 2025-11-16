ТСН у соціальних мережах

Політика

Політика
120
1 хв

Зеленський анонсував перезавантаження в управлінні енергетикою

Президент повідомив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єркою Юлією Свириденко щодо реформ в енергетиці та суміжних сферах.

Про це він повідомив в Telegram.

За його словами, він доручив:

  • уряду — підготувати законопроєкт про оновлення складу Національної комісії з енергетики та комунальних послуг

  • оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду

  • прем’єр-міністру — запропонувати Верховній Раді кандидата на посаду керівника Фонду державного майна

  • оновити Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і визначити нового керівника до кінця року

  • провести аудит і підготувати до продажу активи російських компаній і колаборантів, щоб вони працювали на користь України та бюджету

Раніше Зеленський повідомив, що починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики, зокрема, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

