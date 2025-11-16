- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський анонсував перезавантаження в управлінні енергетикою
Президент повідомив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою України.
Сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єркою Юлією Свириденко щодо реформ в енергетиці та суміжних сферах.
Про це він повідомив в Telegram.
За його словами, він доручив:
уряду — підготувати законопроєкт про оновлення складу Національної комісії з енергетики та комунальних послуг
оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду
прем’єр-міністру — запропонувати Верховній Раді кандидата на посаду керівника Фонду державного майна
оновити Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і визначити нового керівника до кінця року
провести аудит і підготувати до продажу активи російських компаній і колаборантів, щоб вони працювали на користь України та бюджету
Раніше Зеленський повідомив, що починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики, зокрема, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.