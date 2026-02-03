Зеленський анонсував зміни в переговорах з РФ після масованого удару по Україні

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Після масованої російської атаки на енергетику президент України Володимир Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована відповідним чином. Глава держави наголосив, що Москва надалі розраховує на війну та знищення України й не сприймає дипломатію серйозно.

Про це президент України написав у Мережі.

Деталі про атаку 3 лютого від Зеленського

Зеленський зазначив, що нічний ворожий удар мав чітко спланований характер і був спрямований саме по енергетичній інфраструктурі, із безпрецедентною кількістю застосованих балістичних ракет.

По суті, російська армія використала ініціативу США щодо короткочасної паузи в обстрілах не як крок до дипломатії, а як можливість накопичити озброєння й дочекатися піку зими — періоду, коли в багатьох регіонах України температура опускається до -20°C і нижче.

Зафіксовані влучання по енергооб’єктах у низці областей. Найбільших руйнувань зазнали Харківська та Дніпропетровська області, Київ і Київщина, Вінницька, Одеська області та Запоріжжя.

«Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте», — йдеться в заяві глави держави.

У всіх населених пунктах, де виникла потреба, працюють аварійні та ремонтні служби, мобілізовано весь наявний потенціал енергетичних компаній.

Найскладніша ситуація з теплопостачанням спостерігається в Києві, Харкові, Дніпрі, а також у місті Лозова Харківської області.

Зеленський скорегує роботу українських перемовників

Окремі доручення визначені для Міністерства оборони та командування Повітряних сил ЗСУ. Від Міністерства закордонних справ України та всього дипломатичного корпусу очікується максимально активна робота — як з інформування партнерів про поточну ситуацію, так і з організації належної підтримки для громадян і держави загалом.

«Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином«, — резюмував Зеленський.

Масована атака по енергетиці України і переговори в Абу-Дабі: що відомо

Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України в ніч проти 3 лютого, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час морозів до -25°C. Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав це спробою «зимового геноциду», оскільки ворог використав балістичні та крилаті ракети проти цивільних об’єктів у восьми областях. У Києві без опалення залишилися понад 1100 багатоповерхівок, а частина Лівого берега — без світла. У Харкові через серйозні пошкодження ТЕЦ енергетики змушені зливати воду з систем опалення 820 будинків, щоб запобігти перемерзанню труб. Влучання також зафіксовані у Дніпрі, Вінницькій області, де знеструмлено 50 населених пунктів, та на Одещині, де без електрики залишилися понад 50 тис. людей.

Зауважимо, 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів про мир за участю представників України, США та Росії. Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушали до Абу-Дабі ще ввечері 2 лютого. В ОАЕ запланована двостороння зустріч із посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для обговорення гарантій безпеки і плану відновлення. Також відбудеться тристороння зустріч із російськими представниками. Умєров також анонсував швидкі результати щодо обміну полоненими. Щодо енергетичного перемир’я та територій, то секретар РНБО сказав, що на перемовинах обговорюють усі критичні для населення питання.