Зеленський анонсував рішення щодо перехоплювачів "Шахедів" та інших дронів

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо контрактування необхідних дронів, з акцентом на дронах-перехоплювачах, і що завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення.

Про це президент написав у Telegram.

«Дуже змістовна нарада щодо розробок, виробництва та закупівель дронів. Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент — на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення», — зазначив Зеленський.

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Президент вказав, що «працюють разом урядовці, РНБО, Збройні Сили України, команда Офісу».

За словами глави держави, «заявлені обсяги постачання дронів для наших Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах».

«Відповідальність за виконання контрактів — персональна», — наголосив він.

«Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків. Дякую всім, хто допомагає», — резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, українські інженери розробили високошвидкісні дрони-перехоплювачі, аналогів яких немає у світі. Ці технології вже масово застосовуються на фронті та демонструють високу ефективність у знищенні ворожих БпЛА.