Зеленський анонсував рішення щодо проблем в армії та правоохоронної системи в регіонах

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення, які стосуватимуться перезавантаження правоохоронної системи в регіонах та проблем в армії.

Про це він сказав у п’ятницю, 28 листопада, у вечірньому зверненні.

За словами президента, Служба безпеки України отримала доручення провести аналіз ситуації правоохоронної системи в регіонах.

«Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко», — повідомив він.

Окрім того, Зеленський наголосив на проблемах в армії, які, за його словами «давно варто вирішити».

«Главком, Генштаб і [заступник керівника Офісу президента] Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готую відповідну Ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий, раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде», — сказав президент.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака відбулося після того, як НАБУ і САП провели санкціоновані обшуки в будинку керівника Офісу президента у межах кримінального провадження.