ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1234
Час на прочитання
1 хв

Зеленський анонсував рішення щодо проблем в армії та правоохоронної системи в регіонах

Служба безпеки України отримала доручення президента провести аналіз ситуації правоохоронної системи в регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення, які стосуватимуться перезавантаження правоохоронної системи в регіонах та проблем в армії.

Про це він сказав у п’ятницю, 28 листопада, у вечірньому зверненні.

За словами президента, Служба безпеки України отримала доручення провести аналіз ситуації правоохоронної системи в регіонах.

«Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко», — повідомив він.

Окрім того, Зеленський наголосив на проблемах в армії, які, за його словами «давно варто вирішити».

«Главком, Генштаб і [заступник керівника Офісу президента] Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готую відповідну Ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий, раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде», — сказав президент.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака відбулося після того, як НАБУ і САП провели санкціоновані обшуки в будинку керівника Офісу президента у межах кримінального провадження.

Дата публікації
Кількість переглядів
1234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie