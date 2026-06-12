Зеленський анонсував спрощення переведень в армії

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський анонсував низку змін для українського війська. Серед них — спрощення переведень для військових та розширення механізмів залучення іноземних добровольців.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський повідомив, що буде запроваджено подальше спрощення процедур переведення для військових, розширення можливостей для кар’єрного розвитку в армії та запровадження додаткових мотиваційних стимулів для тих, хто планує долучитися до оборони країни.

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«Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень», — зазначив президент.

Також він висловив вдячність іноземним добровольцям, які воюють за свободу України, усвідомлюючи, що ця боротьба має значення і для свободи багатьох інших народів.

«Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу», — поінформував Зеленьський.

До слова, у квітні Генштаб ЗСУ спростив процедуру переведення військових між частинами, впровадивши електронний обмін рекомендаційними листами. Документ направляється напряму до військової частини, де служить боєць, що гарантує його швидкий розгляд та виключає потребу погоджень у командирів нижчої ланки. Цей механізм мінімізує суб’єктивні чинники при ухваленні рішень та пришвидшує процес зміни місця служби.

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