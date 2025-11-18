Зеленський анонсував Ставку та "принципові швидкі рішення"

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч Ставки верхового головнокомандувача на 20 листопада. Глава держави готує декілька законодавчих ініціатив і принципові рішення.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

«Четвер — доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції „Слуга народу“, — йдеться в заяві.

Президент акцентував, що готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і «принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі».

Нагадаємо, Зеленський окреслив насичений графік на початок тижня. Так, 18 листопада він перебуває в Іспанії задля отримання більше сили та допомоги для захисту та наближення кінця війни. 19 листопада у президента заплановані зустрічі у Туреччині для активізації перемовин, відновлення обмінів та повернення полонених.