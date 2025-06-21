Зеленський анонсував важливі рішення щодо України: що він сказав

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський звинуватив Володимира Путіна в імперіалізмі, який спрямований не лише на захоплення України, але й на підпорядкування Білорусі, Балтії, Молдови, Кавказу й Казахстану.

Про це він сказав у своєу звернені.

«Коли він говорить про Україну … він говорить також про Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан та всі місця, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць», — заявив Зеленський.

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З огляду на радикальність цих імперських претензій, Україна оголосила місяць особливих заходів:

Міжнародні санкції — новий пакет тиску на РФ та активізація внутрішніх санкцій проти співучасників кремлівський агресії.

Нарощення дронів — збільшення ресурсів для ударних і захисних безпілотників.

Кадрові ротації — оновлення дипломатичного корпусу та інституцій для посилення оборонного і зовнішнього потенціалу України.

Підготовка РНБО — неанонсовані рішення щодо безпеки чекають на затвердження у найближчий час.

«Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію … щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, спростити нам шлях до миру», — сказав президент.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Росія затягуватиме з переговорами у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій. Україна ж залишається в складній ситуації вибору.

Також президент наголошував, що переговори з Росією можуть продовжитися після завершення складного процесу обміну полоненими. Саме від нього залежить подальший діалог.

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