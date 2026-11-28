Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори за участю України, США та європейських партнерів можуть відбутися вже у грудні.

Про це глава держави висловився в інтерв’ю BBC.

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З його слів, Київ зацікавлений в якнайшвидшій зустрічі та вже погодив участь у ній європейських партнерів.

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«Ми ухвалили рішення, що нам потрібна зустріч. Ми домовилися, що європейці також будуть присутні, і це має відбутися у грудні», — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що вже наступного тижня в Україні можуть відбутися «важливі зустрічі», під час яких обговорюватимуть гарантії безпеки.

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, мовляв, «Росія нічого не повинна». За його словами, Москва не збирається виконувати «чиїсь ультиматуми», натомість має намір керуватися «винятково власними інтересами».

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що миру до Нового року не буде. Він висловив сумнів, що війна в Україні завершиться до кінця року. З його слів, країні потрібно готуватися до складної зими, зокрема посилювати протиповітряну оборону, захищати енергетичну інфраструктуру та забезпечувати необхідне фінансування.

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Тим часом видання Le Monde пише, що європейські лідери невдоволені роллю у переговорах щодо України. Вони не хочуть залишатися осторонь переговорів, під час яких США обговорюють майбутні відносини Росії із Заходом.

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