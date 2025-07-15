Зеленський анонсував відчутні політико-правові удари по Росії / © Володимир Зеленський

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Україна посилює дипломатичний фронт, готуючи скоординовані дії для притягнення Росії до відповідальності. На нещодавній нараді за участі представників Міністерства закордонних справ та Офісу Президента обговорювалося прискорення створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Для цього буде проводитись активна робота з державами, які поважають міжнародне право. Друге завдання — підготовка до наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня. Мета зустрічі — модернізація завдань для українських представників за кордоном.

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Третій напрямок стосується кроків України на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Зазначається, що готуються «відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях».

«Найближчі місяці — час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав передані з Верховної Ради України документи. Зокрема, це закон про множинне громадянство, ратифікація Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.