Зеленський анонсував відповідь Путіну після атаки по Україні: що сказав

Президент Україну Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент Україну Володимир Зеленський лаконічно, але впевнено відповів на запитання щодо реакції на нічну російську атаку. Глава держави натякнув, що Україна готує відповідь на ці дії.

Про це президент сказав у відповідь на запитання журналістів, повідомляє телеканал «Новини.Live».

Зеленський відреагував на запитання журналістів про те, що б він сказав президента Росії Володимиру Путіну після атаки на Україну в ніч проти 15 червня.

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«А ми ще скажемо. Ви побачите», — лаконічно відповів глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські окупанти вкотре масовано атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, ворог влучив по Києво-Печерській лаврі. Зеленський назвав удар по Лаврі, під час якого горів Успенський собор, одним із найбільших злочинів проти християнської культури.

Загалом вночі Росія випустила по Україні 70 ракет та 611 дронів. З цієї кількості понад 60 ракет загарбники спрямували на Київ. У столиці п’ятеро загиблих і 28 поранених. Також ударів завдано по Харкову (де загинуло п’ятеро рятувальників), Дніпру та низці інших областей. Президент закликав країни G7 на саміті надати рішучу відповідь, посилити тиск на агресора та збільшити допомогу Україні системами ППО, зокрема протибалістичними.

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