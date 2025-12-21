ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Зеленський анонсував заміну деяких голів адміністрацій: коли очікувати

Наступного тижня український президент очікує на доповіді щодо кадрових змін в регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президнт України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій.

Про це він сказав у своєму зверненні в неділю, 21 грудня.

За словами українського президента, кадрові призначення можуть відбутися вже наступного тижня.

«На наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити», — сказав Зеленський.

Раніше президент уже говорив про заміну деяких керівників обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з’ясували, що звільнений з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак досі не приєднався до Сил оборони.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie