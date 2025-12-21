Зеленський анонсував заміну деяких голів адміністрацій: коли очікувати

Президнт України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій.

Про це він сказав у своєму зверненні в неділю, 21 грудня.

За словами українського президента, кадрові призначення можуть відбутися вже наступного тижня.

«На наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити», — сказав Зеленський.

Раніше президент уже говорив про заміну деяких керівників обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

