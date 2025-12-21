- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський анонсував заміну деяких голів адміністрацій: коли очікувати
Наступного тижня український президент очікує на доповіді щодо кадрових змін в регіонах.
Президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій.
Про це він сказав у своєму зверненні в неділю, 21 грудня.
За словами українського президента, кадрові призначення можуть відбутися вже наступного тижня.
«На наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити», — сказав Зеленський.
Раніше президент уже говорив про заміну деяких керівників обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.
Нагадаємо, нещодавно журналісти з’ясували, що звільнений з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак досі не приєднався до Сил оборони.