Зеленський анонсував зміну очільника ДПСУ: що відомо

Сергій Дейнеко

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові зміни у керівництві Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Про це глава держави заявив після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За словами президента, рішення про зміну керівника пов’язане із необхідністю оновлення стратегії роботи служби.

«Є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це і з Сергієм (Дейнеком — ред.)», — зазначив Зеленський.

Найближчим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко має представити кандидатури на посаду нового очільника прикордонного відомства.

Водночас президент підкреслив, що Сергій Дейнеко не залишає силовий блок остаточно. Генерал-майор продовжить свою роботу в структурі Міністерства внутрішніх справ України на іншій позиції.

Зеленський високо оцінив роботу Дейнека, зазначивши, що під його керівництвом ДПСУ пройшла значний шлях розвитку та посилення.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив про призначення Олега Іващенка новим начальником Головного управління розвідки Міноборони України замість Кирила Буданова. До цього Іващенко очолював Службу зовнішньої розвідки України та має багаторічний досвід роботи у воєнній розвідці й Генштабі ЗСУ. Він має звання генерал-лейтенанта, є учасником бойових дій, нагороджений державними орденами та входить до складу Ставки Верховного головнокомандувача і РНБО.