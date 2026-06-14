Зеленський анонсував зустріч із Трампом найближчим часом: що обговорять

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський домовився про зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчими днями в Європі.

Про це він повідомив після телефонної розмови з американським лідером.

За словами Зеленського, розмова була тривалою та детальною. Сторони обговорили війну, її причини, дипломатичні можливості та позиції партнерів України.

Реклама

Президент України також привітав Трампа з днем народження та Днем американської армії, які відзначають у США.

«Не тільки привітання були – багато ключових тем: і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Говорили довго. Дуже детально», — сказав Зеленський.

За його словами, головне побажання українців до Трампа — досягнення миру разом зі США та всіма партнерами України.

«У нас побажання одне для президента Трампа – у всіх українців – щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами», — зазначив президент.

Реклама

Зеленський наголосив, що американське суспільство підтримує прагнення України до достойного миру та захист від російської війни.

Окремо президент України згадав слова Трампа про Крим. За словами Зеленського, американський лідер заявив, що саме із захоплення Криму Росією почалася війна, а за наявності сильного лідерства тоді її можна було б не допустити.

Зеленський також подякував США за всю надану допомогу.

«Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем», — сказав Зеленський.

Реклама

Найближчими днями в Європі мають відбутися формати G7, де, за словами президента, Україна, її захист і можливості для досягнення миру будуть серед головних тем.

Що відомо про переговори з Трампом: останні новини

Нагадаємо, раніше у неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Серед іншого лідери обговорили те, що «може допомогти наблизити мир зараз».

Видання 24 Ore із посиланням на високопосадовця США повідомило, що Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7, що відбуватиметься 15- 17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен. За даними джерела, очільник Білого дому долучиться до робочої зустрічі за участю президента України, але окремі двосторонні переговори не передбачені.

Тим часом «Суспільне» повідомило, що саміт Групи семи стане майданчиком для обговорення потеційних мирних перемовин щодо війни РФ проти України. Наразі найреалістичніший формат — «Україна, Росія, США і Європа.

Реклама

Новини партнерів