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Зеленський анонсував зустріч військових команд щодо іноземного контингенту
Зеленський зустрінеться із політиками "групи держав", готових надати війська для розміщення в Україні.
У п’ятницю, 4 квітня, президент Володимир Зеленський зустрінеться з представниками «невеликої групи» держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні.
Про це глава держави сказав на спільному брифінгу із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.
«Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п’ятницю військових команд кількох країн, вузького кола, тих, хто готовий розмістити контингент (в Україні — ред.) у тому чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. Це буде така перша глибока зустріч. Раніше були консультації. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі», — сказав Зеленський.
За його словами, ця зустріч буде базуватися на «підготовлених позиціях української сторони». Таке рішення ухвалили на останньому саміті у Парижі.
Раніше президент Зеленський розповів про деталі оновленої угоди про корисні копалини зі США.
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