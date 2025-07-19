Зеленський анонсував зустріч з послами щодо подальших відносин із США

Володимир Зеленський / © t.me/kyivoda

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Про результати він повідомив у Телеграм.

«Підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету. Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза ЄС, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів», — зазначив президент.

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Крім того, міністр Сибіга доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які наразі у роботі.

«Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США. Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів», — додав він.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про намір провести аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.