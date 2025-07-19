- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський анонсував зустріч з послами щодо подальших відносин із США
Президент України очікує від послів конкретних результатів щодо санкцій проти Росії, підтримки оборони України та залучення партнерів до проєктів відбудови.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Про результати він повідомив у Телеграм.
«Підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету. Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза ЄС, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів», — зазначив президент.
Крім того, міністр Сибіга доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які наразі у роботі.
«Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США. Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів», — додав він.
Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про намір провести аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.