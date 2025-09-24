Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Росія цілком залежна від Китаю, і саме Пекін може змусити Москву припинити війну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Якби Китай дійсно хотів припинити цю війну, він міг би змусити Москву припинити вторгнення. Без Китаю Росія Путіна — ніщо. Однак Китай занадто часто мовчить», — наголосив Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп також заявив, що Пекін має ключові важелі впливу на Москву.

На його думку, якби Європа запровадила проти Китаю санкції чи мита, це могло б змусити його тиснути на Росію, щоб завершити війну.

«Якщо вони застосували б санкції, наприклад, або мита, або як ви це хочете назвати. Якщо вони зробили б це щодо Китаю, я думаю, що війна, можливо, закінчилася б. Китай є найбільшим покупцем нафти з Росії», — пояснив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати докладають максимум зусиль для того, аби «врегулювати ситуацію між Росією та Україною».

