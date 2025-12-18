ТСН у соціальних мережах

Політика
42
1 хв

До деяких систем ППО наразі вже немає ракет — Зеленський

Темпи виробництва безпілотників залежать, зокрема, від фінансування партнерів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо навесні не надійде фінансування, зокрема репараційна позика, Україна буде змушена в рази скоротити виробництво бойових дронів. Також зменшаться і далекобійні українські можливості.

«Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде», — попередив Зеленський.

Президент також зазначив, що до деяких систем ППО наразі вже немає ракет.

Раніше Зеленський, перебуваючи у Брюселі, зробив низку заяв про допомогу Україні.

«Без допомоги Україні буде важко… ЄС платитиме кров’ю, а не грошима через агресію РФ», — сказав президент.

Як відомо, в ЄС уже заблоковано близько 300 мільярдів євро російських активів, з яких понад 140 мільярдів — генерують прибуток. Саме ці кошти пропонується використовувати для допомоги Україні, не порушуючи міжнародного права.

18-19 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС, де планують ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки. У разі відсутності згоди ЄС розгляне «план Б» — тимчасовий кредит за рахунок запозичень блоку.

