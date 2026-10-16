Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

У США запропонували Україні на 100 днів призупинити удари по російських енергетичних об’єктах. Натомість американська сторона мала б розширити зону роботи Starlink для українських військових на 300 кілометрів углиб території РФ.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, передає Бабель.

Реклама

Ініціативу президенту Володимиру Зеленському представили сенатори-республіканці Роджер Вікер і Кевін Крамер. Минулого тижня вони перебували з візитом у Києві разом із двома членами Палати представників США.

Реклама

За інформацією видання, американські законодавці запропонували домовленість, за якою Україна тимчасово відмовиться від атак на енергетичну інфраструктуру Росії, а натомість отримає розширений доступ до супутникового зв’язку Starlink.

На думку сенаторів, збільшення зони покриття дозволило б українським військовим ефективніше уражати російські установки для запуску ракет і безпілотників, які окупанти використовують для обстрілів українських міст.

Як стверджують джерела видання, український президент підтримав цю ініціативу та висловив готовність призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ на запропонований термін.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ширший доступ до супутникового зв’язку Starlink дав би українським захисникам змогу знищувати російські пускові установки балістичних ракет. За словами глави держави, він особисто порушував це питання під час розмови з президентом США Дональдом Трампом. Утім, замість очікуваного розширення доступу Україна отримала додаткові обмеження.

Реклама

Ультиматум Трампа щодо ударів по російським НПЗ — останні новини

Днями президент США Дональд Трамп оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією.

Причиною такої позиції Вашингтона, зокрема, стало зростання цін на дизельне пальне. Це призводить до додаткових витрат для американських фермерів напередодні сезону збирання врожаю та проміжних виборів у США. Трамп пов’язує здорожчання пального з українськими ударами по російських НПЗ. За даними експортної статистики, на ціни впливає війна адміністрації США з Іраном.

Водночас Росія в ніч проти 14 жовтня завдала масштабного удару по українській енергетиці, попри так зване «перемир’я» Трампа. Окупанти використали 39 балістичних ракет і понад 120 дронів. Серед цілей атаки були Київ, Київська область та Харків.

Згодом Москва звинуватила Київ в ударах по двох нафтопереробних підприємствах, розташованих у Саратовській та Рязанській областях РФ. Утім, в Офісі президента України ці заяви спростували, назвавши їх фейком.

Реклама

Уже наступного дня, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив Financial Times про рішення відновити удари по російських НПЗ після триденної перерви. Глава держави зазначив, що обмеження, які раніше стримували такі атаки, більше не діють.

Новини партнерів