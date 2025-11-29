- Дата публікації
-
Категорія
Політика
"Зеленський був моїм другом до і буде після": Єрмак прокоментував звільнення з посади
Андрій Єрмак заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом і після відставки з посади голови Офіса президента.
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував своє звільнення та стосунки з президентом Зеленським. Він заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом після відставки.
Про це Андрій Єрмак повідомив виданню Financial Times.
«Він був моїм другом до цієї роботи і я вважатиму його таким після неї», — сказав Андрій Єрмак.
Андрій Єрмак підтвердив, що 29 листопада мав би летіти до США на переговори з представниками адміністрації президента Трампа щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
Андрій Єрмак заявив, що саме він відповідальний за опрацювання першого мирного плану США з 28 пунктів, у якому були вимоги Росії до України щодо здачі територій та відмови від членства у НАТО.
«Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував», — наголосив він.
Єрмак додав, що «залишилося кілька складних пунктів, які потрібно узгодити».
«У будь-якому разі, президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України», — сказав Андрій Єрмак.
Що передувало
Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.
Звільнення Єрмака відбулося після того, як НАБУ та САП провели санкціоновані обшуки в будинку керівника Офісу президента в межах кримінального провадження.