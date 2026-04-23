"Зеленський був зацікавлений": Сіярто звинуватив Київ у поразці Орбана на виборах

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, що йде у відставку разом з урядом Віктора Орбана, виступив із заявою, що поразка його партії «Фідес» на парламентських виборах стала результатом скоординованого втручання зовнішніх гравців, зокрема української влади. Експосадовець переконаний, що результати голосування у Будапешті були сформовані під впливом іноземних спецслужб та відображають волю офіційного Києва.

Про це політик заявив в інтерв’ю Telex.

Звинувачення у втручанні

Сійярто наголосив, що український уряд, президент Зеленський, а також брюссельські інституції мали серйозні наміри усунути партію «Фідес» від влади, тому вдалися до жорсткого впливу на результати голосування. На його думку, опозиційна партія «Тиса», яка формуватиме новий уряд, перемогла саме завдяки цьому втручанню.

«Однозначно вони були зацікавлені у зміні уряду, однозначно були зацікавлені у нашій виборчій поразці, і я досі вважаю, що у цей виборчий процес вони справді грубо втрутилися», — зазначив очільник угорського МЗС.

«Нормальні» відносини та страх перед війною

Коментуючи побоювання угорців щодо можливої мобілізації та поширення бойових дій на їхню територію, Сійярто висловив надію, що країна зможе уникнути безпосередньої участі у війні. Політик додав, що його лякає загальний глобальний курс на «епоху війни».

Водночас він натякнув, що відсутність російських ударів по регіонах України, де компактно мешкає угорське населення, не є випадковістю. За словами політика, уникнути обстрілів цих територій допомогли саме «нормальні» відносини між Будапештом та Москвою, які роками вибудовував уряд Орбана.

Нагадаємо, Сіярто різко відповів на звинувачення у проросійській політиці. Політик заявив, що не зраджував країну.