Політика
348
Зеленський чекає на "повну інформацію" від США про зустрічі у Москві — переговори тривають

Українські представники продовжать переговори у США щодо завершення війни з РФ.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Сьогодні українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах із командою президента Трампа після того, як американські переговорники — Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з Москви.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 4 грудня.

«Наше завдання зараз — отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас — на нашу незалежність», — сказав він.

Зеленський запевнив, що готовий до будь-яких варіантів розвитку подій. Але, звісно, буде працювати максимально конструктивно з усіма партнерами, «щоб це був достойний мир».

«Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів», — підсумував глава держави.

Раніше в Офісі президента розповіли, що у Флориді Рустем Умєров і Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною.

348
