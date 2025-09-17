Зеленський: через роки росіяни та їхні діти вибачатимуться за війну

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News відповів на питання, який меседж він має для російських людей.

«Росіянам? Знаєте, важко мати повідомлення для людей без вух. Вони не хочуть чути. Вони живуть у своєму акваріумі. Це справді так. Вони думають, що є їхній світ. До речі, у них навіть є назва – “русскій мір”. Це правда. І вони думають, що можуть розраховувати повернути всі країни, які були в складі Радянського Союзу… Вони думають, що весь світ такий, як Росія. І це щось дуже дивне», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні будь-які слова марні, бо росіяни не хочуть чути правду. «То що їм сказати, якщо вони не хочуть чути? Є лише одна річ. Звичайно, через роки, я не знаю коли, але через роки вони, можливо, навіть не зрозуміють, але змушені будуть визнати, що Путін зруйнував їхню історію, і вони будуть просити вибачення», — зауважив він.

Зеленський також підкреслив, що відповідальність падатиме не лише на нинішнє покоління росіян. «Їхні діти вибачатимуться. І їхні онуки, які не воювали, також перепрошуватимуть за це. І це факт», — додав глава держави.

