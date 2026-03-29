Чи турбує Трампа доля України і які червоні лінії для перемовин з РФ: Зеленський відповів

Зеленський чітко окреслив червоні лінії для майбутніх перемовин з Росією: що може стати на перепоні / © Associated Press

Реклама

Україна виступає за подальші мирні перемовини, але не погодиться проводити їх у Росії чи Білорусі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

За його словами, американська команда пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не бажала цього робити. Водночас, посланець Кремля Кирило Дмитрієв їздив до Флориди для попередніх переговорів зі своїми американськими колегами.

Реклама

Зеленський наголосив, що Україна готова зустрітися в будь-який час і в будь-якому місці, окрім Росії, і запропонував Туреччину чи Швейцарію як можливі варіанти.

«Ми ніколи не будемо стороною, яка блокує, затримує чи відкладає (переговори — ред.) тощо. І тому ми готові зустрічатися скрізь, окрім Росії та Білорусі — вони союзники, і вони (наші — ред.) вороги», — сказав він.

Пауза на запитанні про Трампа

У виданні зауважують, що на запитання, чи вважає він, що Трамп піклується про майбутнє України, Зеленський на мить замовк.

«Сподіваюся, що так. Ви знаєте політику Сполучених Штатів сьогодні. Вони більше піклуються про Сполучені Штати. До речі, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і я думаю, що американська команда дуже відкрито це висловлює», — сказав глава держави.

Реклама

Президент Зеленський своєю чергою визнав, що переговори поки не дають результатів, бо РФ замість конструктивного діалогу висуває ультиматуми. За його словами, Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу.