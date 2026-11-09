Зеленський чи Путін?: Трамп відповів, кому довіряє більше, і заявив про неповагу України до РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про довіру до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Очільник Білого дому також відкинув закиди в тому, що Путін його дурить, наголосивши на власній жорсткій санкційній політиці.

Про це Трамп висловився в інтерв’ю у ефірі програми 60 Minutes на телеканалі CBS News.

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Довіра Трампа до Зеленського і Путіна

Під час інтерв’ю журналіст Росс Даутат поцікавився у Трампа, кому він більше довіряє Зеленському чи Путіну.

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«Я волів би не говорити, але я добре ладнаю з обома», — відповів президент США.

Трамп — про закінчення війни в Україні

Водночас він висловив переконання, що війна в Україні може завершитися найближчим часом. Трамп наголосив, що саме його дії можуть стати визначальними для встановлення миру.

«Я вірю, що ця війна закінчиться, і закінчиться скоро. І єдина причина, чому вона закінчиться, — це я», — сказав американський лідер.

За словами Трампа, між Зеленським і Путіним зберігається «величезна ненависть», що, на його думку, ускладнює досягнення домовленостей про завершення війни.

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Коли журналіст зазначив, що негативне ставлення Зеленського до Путіна є цілком зрозумілим, оскільки саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, президент США погодився із цим.

Трамп заявив про велику неповагу Зеленського до РФ

Водночас він згадав про нібито зневажливе ставлення до Росії під час першої зустрічі Зеленського і Путіна.

«Коли відбулася їхня перша зустріч, було продемонстровано велику неповагу до Росії«, — сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що Путін намагається його обманути або використати, Трамп це заперечив. Очільник Білого дому також заявив, що саме він займав найжорсткішу позицію щодо Росії, зокрема згадавши про запроваджені проти Москви санкції.

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Окремо американський президент заперечив, що скасовував санкції щодо російського дизельного пального. За його словами, йшлося лише про дозвіл Росії продавати на світовому ринку тисячі барелів нафти та дизельного пального.

Нагадаємо, Трамп заявив про близькість мирної угоди, за якою Україна може мати інші територіальні обриси, хоч і не уточнив деталі. Він також відзначив мужність українців і наголосив, що США продовжують продавати зброю для України Європі за повною ціною, оскільки саме вона має це фінансувати. Щодо чуток про обмеження Starlink, Трамп заперечив свою причетність, висловив сумнів у провині мільярдера Ілона Маска та зазначив, що після розголосу швидкість роботи системи відновлено.

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